Malesia: governo pianifica divieto di esportazione terre rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia si prepara a varare politiche che vietano l'esportazione di terre rare per evitare "lo sfruttamento e la perdita di risorse, garantendo il ritorno massimo" al Paese. Lo ha dichiarato al parlamento il primo ministro Anwar Ibrahim. "Svilupperemo una mappatura dettagliata delle terre rare e una immagine complessiva del modello di business che combina le industrie a monte, di medio corso e a valle, per assicurare che la catena del valore delle terre rare resti nel Paese", ha dichiarato Anwar illustrando la revisione di medio termine del piano economico quinquennale del governo, che scadrà nel 2025. In Malesia sono presenti depositi di monazite e xenotime, minerali di importanza critica per l'elettronica di alta gamma e le tecnologie legate alle energie rinnovabili. Il dipartimento dei Minerali e delle geoscienze della Malesia ha riferito che 10 dei 13 Stati malesiani dispongono di depositi di terre rare, sia nella Penisola malesiana che nel Borneo. Il governo stima che lo sfruttamento delle terre rare non radioattive possa contribuire al prodotto interno lordo nazionale per un importo pari a circa 9,5 miliardi di ringgit (2,05 miliardi di dollari) entro il 2025, e contribuire a creare 7.000 posti di lavoro. (Fim)