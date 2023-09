Usa-Iran: Senato in fibrillazione per possibile accorso su scongelamento fondi Teheran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico ha anche avvertito che a suo parere il Congresso non approverebbe un accordo che preveda lo scongelamento di miliardi di dollari di fondi iraniani. Fonti anonime citate dal quotidiano “Washington Post” hanno riferito che l'amministrazione Biden sarebbe pronta ad autorizzare anche il rilascio di cinque cittadini iraniani detenuti negli Stati Uniti. Tra i cittadini Usa detenuti in Iran ci sono Siamak Namazi, prigioniero da quasi otto anni; Morad Tahbaz, cittadino iraniano-americano che ha anche la cittadinanza britannica; ed Emad Shargi. Ciascuno di loro è stato rilasciato dalla prigione di Evin già il mese scorso, all’inizio delle trattative. (Was)