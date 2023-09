Cile: Boric, diciamo davanti al Cile e davanti al mondo “democrazia oggi e sempre”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha partecipato ad un evento ufficiale per il cinquantesimo anniversario del golpe ai danni del presidente socialista Salvador Allende da parte di militari comandati da Augusto Pinochet, e ha affermato che "mai più la violenza dovrà sostituire il dibattito democratico nella nostra convivenza. Oggi diciamo davanti al Cile e al mondo 'democrazia oggi e sempre'". Il presidente ha ricordato "una verità scomoda" che "dobbiamo affrontare": che la democrazia "non è garantita e che dobbiamo lavorare ogni giorno in maniera trasversale per tutelarla". Inoltre, Boric ha sottolineato che "una sfida permanente della democrazia è quella di non ignorare i segnali di frustrazione che attraversano l'intera società, riferite alle richieste di benessere sociale, pensioni dignitose per coloro che hanno lavorato tutta la sua vita, il riconoscimento del lavoro non retribuito delle donne, della più equa distribuzione della ricchezza, della cura per l'ambiente, del rispetto per i nostri popoli originari e della cura dei bambini". "Insieme agli ex presidenti viventi del Cile Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet e Sebastián Piñera abbiamo firmato insieme il manifesto per la democrazia sempre", che i partiti di destra e di estrema destra non hanno voluto firmare, ha proseguito il capo dello Stato. "È nella diversità e tra coloro che la pensano diversamente che possiamo costruire una società migliore", ha affermato il presidente cileno.(Abu)