Usa-Perù: consigliere presidenziale Dodd a Lima da oggi al 14 settembre

- Il consigliere presidenziale speciale per le Americhe della Casa Bianca, Christopher J. Dodd, si recherà in visita a Lima, in Perù, da oggi al 14 settembre. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui il viaggio del funzionario presidenziale servirà a incoraggiare la piena partecipazione del Perù al Partenariato delle Americhe per la prosperità economica, presentato dal presidente Joe Biden lo scorso anno. Durante la visita a Lima Dodd incontrerà i vertici del governo e del Congresso e rappresentanti della comunità imprenditoriale. (Was)