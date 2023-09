Kosovo: generale Ristuccia a Bruxelles per incontri con alti funzionari Nato e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana, il maggiore generale Angelo Michele Ristuccia, comandante della missione Kfor guidata dalla Nato, si è recato a Bruxelles, dove ha tenuto riunioni di alto livello presso il quartier generale dell'Alleanza e presso l'Unione europea. Ristuccia ha informato il Comitato militare della Nato e il Consiglio Nord Atlantico sugli ultimi sviluppi in Kosovo e sulle priorità della Kfor. Come riferisce una nota, il generale è stato elogiato per la sua eccezionale leadership durante un mandato di comando molto impegnativo e per il lavoro continuo e vitale della KFfor nel garantire un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento per tutte le persone in Kosovo, in conformità con il suo mandato, basato sulla Sicurezza delle Nazioni Unite. Risoluzione 1244 del Consiglio del 1999. La cooperazione Nato-Ue è stata inoltre evidenziata come fondamentale per una sicurezza duratura in Kosovo e la stabilità nei Balcani occidentali. (segue) (Beb)