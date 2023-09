Kosovo-Serbia: Stoltenberg, dialogo facilitato dall'Ue è l'unica soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato sostiene il dialogo facilitato dall'Ue fra Pristina e Belgrado. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza a margine dell'incontro avuto a Bruxelles con la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani. "Accolgo con favore le recenti misure adottate da Pristina per ridurre le tensioni, tra cui la riduzione del numero di agenti delle forze speciali nel nord e i piani per facilitare nuove elezioni municipali. Ma è essenziale evitare un'ulteriore escalation. Esorto quindi tutte le parti a evitare la retorica incendiaria e ad agire con moderazione e in linea con i loro impegni", ha dichiarato Stoltenberg dopo aver condannato gli scontri e gli attacchi ricevuti dalla missione Nato in Kosovo (Kfor) lo scorso 29 maggio. "La Nato sostiene con forza il dialogo facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina. Accolgo con favore l'annuncio di un altro incontro di dialogo ad alto livello la prossima settimana. Questo è l'unico modo per risolvere le questioni in sospeso e raggiungere una soluzione che rispetti i diritti di tutte le comunità", ha poi aggiunto. "Ciò richiede pazienza, perseveranza e compromessi. È anche un'opportunità per il Kosovo di dimostrare di essere un attore responsabile, che lavora in modo costruttivo a beneficio della sicurezza euroatlantica", ha concluso il segretario generale della Nato. (Beb)