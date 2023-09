Kosovo: presidente Osmani, Nato nel nostro destino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo invece impegnati a integrare ulteriormente le comunità locali, sostenendo i loro diritti costituzionalmente garantiti e offrendo loro opportunità socioeconomiche per prosperare. Sono rimasta profondamente sconvolta e ho condannato con forza gli attacchi del 29 maggio contro i soldati della Nato nel nord del Kosovo, che sono stati pianificati, organizzati ed eseguiti da gruppi di criminalità organizzata serba, come chiaramente dimostrato dai filmati e dalle indagini criminali condotte dalle forze dell'ordine. Per questo motivo, offriamo alla Nato piena collaborazione per assicurare alla giustizia gli autori di questi attacchi. Questi gruppi di criminalità organizzata devono essere chiamati a rispondere delle loro azioni in modo completo e rapido", ha poi concluso. (Beb)