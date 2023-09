Cile: Schlein-Provenzano, golpe fu lutto per sinistra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Signor presidente, caro Gabriel, anche noi, italiani e progressisti, viviamo con grande commozione la ricorrenza del cinquantesimo anniversario del golpe militare del Cile. Ricordiamo l'11 settembre del 1973 come una ferita per una generazione che voleva un profondo cambiamento sociale nella libertà e nel diritto, come un lutto per la sinistra mondiale e per la democrazia". E' quanto si legge nel testo di una lettera indirizzata dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein e dal responsabile Esteri del partito, Peppe Provenzano, al presidente della Repubblica del Cile Gabriel Boric. "Erano anni complessi, di grande fermento culturale e politico in tutto il Pianeta, c'erano stati i movimenti giovanile studenteschi e di massa, si coltivava un pensiero rivoluzionario, tanto che lo stesso presidente Allende sostenne che 'essere giovani e non essere rivoluzionari è una contraddizione perfino biologica'. Ma egli stesso - prosegue la missiva - seppe insegnarci con l'esempio che la rivoluzione non si dovesse fare necessariamente con le armi, ma attraverso i percorsi della democrazia. Vogliamo dirti dell'orgoglio con cui ricordiamo il ruolo delle forze democratiche e progressiste italiane di fronte agli avvenimenti cileni di allora. In quella tragica vicenda ci siamo adoperati come italiani e come sinistra, prima per salvare quante più vite umane possibili attraverso la nostra ambasciata e poi nel sostenere la resistenza e le forze clandestine di opposizione a Pinochet, vogliamo mandarti i nostri rinnovati sentimenti di vicinanza e fratellanza politica". Sentimenti, continua la lettera, "coltivati concretamente anche negli ultimi quindici anni come Italia e come Partito democratico, quando ci siamo adoperati con continuità con i nostri rappresentanti di governo e di Partito perché si svolgesse in Italia il 'Processo Condor' (nel quale come Pd ci siamo costituiti parte civile) e che ha portato, nel 2021, alla definitiva condanna dei vertici del 'Plan Condor', tra i quali ministri, presidenti e membri dell'intelligence dei governi golpisti e dittatoriali del Sud America coinvolti". (segue) (Rin)