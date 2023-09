Sudan: Borrell, in aumento attacchi contro civili, devono cessare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sudan sono in aumento gli attacchi che prendono di mira i civili. A dirlo, tramite un messaggio pubblicato su X (ex Twitter), Josep Borrell, Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. "Gli attacchi in Sudan sono in aumento e prendono deliberatamente di mira i civili. Gli attacchi che possono essere considerati crimini di guerra devono cessare. I civili non sono obiettivi. L'Ue farà tutto il possibile affinché i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni", si legge nel messaggio di Borrell. (Beb)