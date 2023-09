Marocco: governo spagnolo invia altre cinque unità di soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha inviato cinque nuove squadre con 31 specialisti, 15 cani da ricerca e soccorso e 11 veicoli in Marocco per aiutare la ricerca di sopravvissuti dopo il terremoto che ha colpito il Paese e che ha già causato più di 2.600 morti. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", le cinque squadre sono già in viaggio verso il Marocco e dovrebbero arrivare nella zona delle operazioni domani. (Spm)