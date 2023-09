Superbonus: Filini (Fd'I), Conte distorce realtà per coprire suo disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualcuno spieghi a Giuseppe Conte che se si immettono nell'economia delle risorse è fisiologico un aumento di Pil in termini numerici, è un concetto abbastanza elementare". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Filini. "Se il governo decidesse di fare un superbonus 'scarpe' per comprare a tutti gli italiani calzature nuove, avremmo inevitabilmente un aumento del Pil, dell'occupazione nella filiera del settore specifico e tutti altri dati apparentemente positivi. Il problema - aggiunge - è lo sperpero delle risorse, di cui il superbonus è un esempio di scuola: decine di miliardi per ristrutturare nemmeno il 4 per cento del patrimonio immobiliare italiano, tra cui in larga parte case di cittadini facoltosi, voragine sui conti pubblici e aziende rimaste col cerino in mano. Distorcere la realtà sostenendo che la Ue ha parlato bene del superbonus è una falsità, perché si sono semplicemente limitati a riportare un dato scontato. Ma d'altronde - conclude Filini - non ci si può aspettare onestà intellettuale da chi andava in giro per le piazze a raccontare ai cittadini che potevano ristrutturarsi casa gratuitamente".(Rin)