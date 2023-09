Auto: Brasile, nel 2023 il 47,1 per cento delle auto elettriche sono state importate dalla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile non produce auto elettriche, che fanno parte di un mercato ancora di nicchia. Il Paese ha iniziato a importare veicoli di questo tipo nel 2017. Quell'anno furono in tutto 50 e la metà proveniva dalla Cina. Altri 22 provenivano dalla Francia e 3 dagli Stati Uniti. Complessivamente, da gennaio 2017 ad agosto 2023, il Brasile ha importato 62.340 auto elettriche per un valore di 619,15 milioni di dollari. Di queste, 32.083 (51,5 per cento) provenivano dalla Cina. Le auto con motore a combustione continuano a dominare il mercato dell'import brasiliano nel 2023, con 113.310 importate nel periodo (il 75,1 per cento del totale). Le auto elettriche rappresentano solo il 4,75 per cento del mercato. Le auto con motorizzazione ibrida (elettrica e termica) ammontano a 29.695 unità, pari a circa il 20 per cento del totale importato da gennaio ad agosto di quest'anno. (Brb)