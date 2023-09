© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà a Erasmo Palazzotto per le scritte minacciose comparse sui muri della scuola del figlio, un asilo nido, e della sua casa di Roma", afferma in una la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. "Un gesto vigliacco e spregevole. Caro Erasmo, siamo tutte e tutti con te e nessuna minaccia fermerà il nostro impegno", aggiunge. (Com)