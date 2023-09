© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, pari opportunità e attività produttive, Monica Lucarelli parteciperà all'evento HackinRoma: Co-Innovare per il futuro di Roma” che si inserisce nella Rome Future Week. Casa delle Tecnologie e Emergenti di Roma, stazione Tiburtina, Roma (ore 9:30)- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, pari opportunità e attività produttive, Monica Lucarelli, parteciperà all'evento "Gros 1998 2023 Quando il Territorio diventa Famiglia". Sala del Tempio di Vibia e Adriano Camera di Commercio di Roma (ore 11)- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, pari opportunità e attività produttive, Monica Lucarelli, parteciperà al Convegno organizzato dall'Universitas Mercatorum per la Rome Future Week dal titolo "Riti Romani: caffè, birra e distillati. Innovazione tra filiera e imprese" presso Universitas Mercatorum, piazza Mattei 12. Roma (ore 16)- L’assessore ai Grandi eventi, sport e turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato, interverrà alla conferenza stampa Workshop turistico internazionale Buy Lazio & Rome. Sala della Giunta della Camera di commercio di Roma, via de’ Burrò 147, Roma (ore 11) (segue) (Rer)