Libia-Italia: ambasciata a Tripoli, cordoglio per le vittime del ciclone Daniel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia “esprime il suo cordoglio per le vittime del ciclone Daniel che ha fortemente colpito la Libia orientale, causando inondazioni e devastazioni in varie città”. Lo si legge in un post pubblicato su X (ex Twitter) dall’ambasciata d’Italia a Tripoli. “Solidarietà alle autorità locali ed alle organizzazioni impegnate nei soccorsi, l’Italia è pronta a intervenire con le proprie strutture di assistenza umanitaria”, si legge in un altro messaggio pubblicato dall’ambasciata.(Lit)