Libia: ente petrolifero, compagnie internazionali tra cui Eni disposte ad aiutare città colpite dal ciclone

- L’ente petrolifero statale libico, National oil corporation, ha reso noto che le compagnie petrolifere internazionali che operano in Libia, tra cui Eni, hanno dato piena disponibilità per aiutare le località colpite dal ciclone Daniel. “Le compagnie petrolifere internazionali che operano nel settore petrolifero libico (Eni, Total, Repsol, Omv, Wintershell e Schlumberger) hanno espresso piena disponibilità a sfruttare tutte le loro capacità per contribuire a soddisfare i bisogni e fornire aiuti umanitari alle città della regione orientale colpita dal ciclone Daniel”, si legge in un post pubblicato su Facebook dall’ente petrolifero libico. “Ciò è avvenuto durante un incontro con il presidente del consiglio di amministrazione della National Oil Corporation, Farhat Bin Gudara, incontro in cui (le compagnie) hanno confermato la piena disponibilità a collaborare con il comitato di emergenza formato dalla Corporation, a sostenere la popolazione delle aree colpite e a sfruttare tutte le loro capacità”, si legge ancora nel messaggio.(Lit)