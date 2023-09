Migranti: Usa, governo ha perso le tracce di 177 mila richiedenti asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ispettore generale del dipartimento per la Sicurezza interna ha denunciato una serie di mancanze nelle procedure per controllare gli spostamenti dei migranti che arrivano negli Stati Uniti, sottolineando che, in un periodo di 17 mesi, 177 mila persone hanno registrato indirizzi che non esistono. Nel rapporto pubblicato oggi, l’ufficio dell’ispettore generale ricorda che da marzo 2021 ad agosto 2022 nel Paese sono entrati più di un milione di migranti, in attesa di una udienza per stabilire la loro possibile permanenza. Di questi, più di 54 mila hanno evitato di registrare un indirizzo per il loro soggiorno, mentre la restante parte ha inserito dati non validi, come ristoranti, stazioni, negozi e addirittura chiese. Senza un indirizzo, il dipartimento non ha modo di verificare e monitorare gli spostamenti dei migranti all’interno del Paese, e allo stesso modo non può inviare informazioni relative all’udienza o allo status delle richieste di asilo. (Was)