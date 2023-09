Brasile: calcioscommesse, Fifa sospende 11 calciatori brasiliani coinvolti in scandali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione internazionale calcio (Fifa) ha esteso a tutto il mondo i provvedimenti disciplinari a carico di 11 calciatori brasiliani coinvolti in patria nello scandalo del calcioscommesse denunciato lo scorso anno nell'ambito dell'Operazione pena massima che portò a scoprire un sistema di manipolazione delle partite per favorire gli scommettitori. Le sanzioni comminate dal Supremo tribunale sportivo (Stjd) erano efficaci solo in territorio brasiliano. Per questo alcuni calciatori avevano firmato contratti con squadre straniere e si erano trasferiti all'estero. Su richiesta della Confederazione brasiliana di calcio (Cbf), la Fifa ha analizzato il caso e ha esteso l'efficacia delle decisioni dei giudici brasiliani a tutte le federazioni affiliate. In particolare, tre calciatori, Ygor Catatau, Matheus Gomes e Gabriel Tota sono stati banditi a vita dall'attività professionale. Per altri sono state emesse sospensione da un massimo di 720 giorni a un minimo di 360. Si tratta di: Paolo Sergio, Paulo Miranda, Fernando Neto, Eduardo Bauermann, Mateusinho, André Queixo, Moraes e Kevin Lomonaco. (Brb)