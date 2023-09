Marocco: Protezione civile, ad oggi nessuna missione autorizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle notizie riportate da alcuni mezzi di informazione circa la presenza del "Roe Protezione civile" in Marocco a seguito del terribile terremoto che ha colpito la regione di Marrakesh nei giorni scorsi, il dipartimento della Protezione civile rappresenta che - chiarisce il sito web del Dipartimento - si tratta di persone arrivate nel Paese a titolo individuale, che non rappresentano in alcun modo la Protezione civile italiana. La loro missione non è stata autorizzata né coordinata dal Servizio nazionale della Protezione civile, che interviene per dare assistenza a un Paese colpito da una grave emergenza solo laddove le autorità del Paese ne facciano richiesta, attraverso il Meccanismo di protezione civile europea a Bruxelles o per via bilaterale. L’Italia - precisa la Protezione civile - è pronta ad offrire sostegno alla popolazione colpita dalla terribile emergenza, come fatto in moltissime occasioni, nel rispetto della sovranità nazionale del Regno del Marocco laddove le autorità avanzassero richiesta in tal senso e secondo le modalità che riterranno più opportune. Le iniziative individuali e al di fuori di qualsiasi coordinamento, improntate più alla ricerca di visibilità mediatica che a dare sostegno agli sforzi di chi sta operando per rispondere a una gravissima emergenza, non sono in alcun modo riconducibili al Servizio nazionale della protezione civile. (Rin)