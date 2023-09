Sudan: generale Dagalo a colloquio con presidente Unione africana Assoumani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Mohamed Hamdan Dagalo, capo delle Forze di supporto rapido (Rsf) che dal 15 aprile scorso sono in guerra con le Forze armate sudanesi (Saf), ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente delle isole Comore e leader di turno dell'Unione africana, Azali Assoumani, con il quale ha discusso di una serie di questioni relative alla crisi in Sudan e alle gravi difficoltà umanitarie affrontate dal popolo sudanese. "Ho espresso la mia più profonda gratitudine al presidente Assoumani e all’Ua per i loro sforzi condivisi volti a garantire la pace e la stabilità nel nostro Paese. Ho anche sottolineato il nostro impegno risoluto nei confronti della piattaforma di Gedda. Apprezziamo le iniziative dell'Ua e abbracciamo tutte le misure che sono state proposte. È imperativo consolidarle per il beneficio collettivo del nostro popolo", ha scritto Dagalo su X (l'ex Twitter). (Res)