Cile: Schlein-Provenzano, golpe fu lutto per sinistra mondiale (2)

- "Ci conforta - continuano Schlein e Provenzano - sapere che alla guida del Cile di oggi vi sia un governo sinceramente democratico e progressista, che ha istituito per la prima volta, attraverso lo Stato, un 'Plan nacional de busqueda' per fare chiarezza sui desaparecidos. Un governo che coltiva la memoria, l'attualità e il futuro della lezione di Salvador Allende. Non abbassiamo la guardia, perché sappiamo che, oggi come allora, vi sono forze che provano a condizionare la democrazia, l'economia e i mercati, nelle singole nazioni libere come a livello globale. La democrazia è minacciata in molti luoghi e arretra. Anche per questo occorre rafforzare l'amicizia tra i nostri paesi e coordinare più intensamente l'azione politica dei progressisti di tutto il mondo". (Rin)