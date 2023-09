Auto: Brasile, nel 2023 il 47,1 per cento delle auto elettriche sono state importate dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 il 47,1 per cento delle auto elettriche commercializzate in Brasile sono state importate dalla Cina. Nei primi otto mesi dell'anno dei 7.152 veicoli 100 per cento elettrici importati nel Paese sudamericano, 3.367 sono stati prodotti da aziende cinesi, per un valore di 59,7 milioni di dollari. Lo riferisce il quotidiano "Poder360". In generale, la quota cinese del mercato automobilistico importato dal Brasile ha raggiunto il 13,6 per cento tra gennaio e agosto 2023. In termini di valore, rappresenta 440,2 milioni di dollari. Il risultato parziale supera già quello registrato nell'intero 2022, quando le vendite di veicoli elettrici hanno totalizzato un valore di 186,7 milioni di dollari. (segue) (Brb)