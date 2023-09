Iss: ministero Salute, Bellantone nominato commissario straordinario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rocco Bellantone, proposto dal ministro Schillaci alla presidenza dell’Istituto superiore di sanità (Iss), è professore ordinario di Chirurgia generale presso l’Università Cattolica. Dal 2010 al 2022 è stato preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Già presidente del Club delle Uec - Associazione delle Unità Endocrinochirurgia Italiane - è membro di numerose società scientifiche nazionali e internazionali. Ha diretto l’Unità operativa di Chirurgia Endocrina metabolica del Policlinico A. Gemelli, è stato a capo del Centro dipartimentale di Chirurgia endocrina e dell’Obesità nonché direttore del governo clinico della Fondazione Policlinico Gemelli. E' stato presidente della I sezione Consiglio superiore di sanità. Ha organizzato e diretto l’ospedale Covid della fondazione Gemelli presso la struttura Columbus. E’ autore di circa 600 lavori scientifici su argomenti di interesse sperimentale e clinico ed è stato invitato quale relatore ufficiale a oltre 100 convegni internazionali. Ha tenuto letture magistrali in qualità di visiting Professor nelle più prestigiose Università mondiali tra le quali: Harvard Medical School" (Boston, MA); "Brown University School of Medicine" (Rhode Island Hospital); "Mount Sinai Hospital" (New York); "Argentine Academy of Surgery", Buenos Aires; "Georgia’s Health Sciences University" di Augusta (Georgia); "International School of Endocrine & Ent Surgery di San Pietroburgo" (Russia); "Instituto del Càncer Solca Cuenca" (Ecuador); Organizzazione delle nazioni Unite (Onu) New York. È stato insignito di onorificenza vaticana nel 2013 e nel 2017 ha ottenuto l’onorificenza di Grande ufficiale della Repubblica italiana. (Com)