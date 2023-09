Usa: da Fda via libera a vaccino aggiornato contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda) ha dato il via libera alla versione aggiornata del vaccino contro il Covid-19, alla luce di un incremento dei contagi delle ultime settimane e della fine della stagione estiva. Il nuovo siero, approvato per tutti i cittadini di etá superiore a sei mesi, sarà prodotto dalle case farmaceutiche Pfizer e Moderna, ed è stato studiato per proteggere le persone contro le nuove sottovarianti del ceppo Omicron. La misura dovrà ora essere approvata dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc), dopodiché il vaccino sarà disponibile in farmacia e dal medico di base. (Was)