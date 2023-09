Germania-Italia: missione a Berlino del ministro degli Esteri Tajani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha compiuto oggi una missione a Berlino per partecipare all’Incontro internazionale delle religioni mondiali “L’Audacia della pace” organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio. All’evento, articolato in una serie di sessioni tematiche e che ha dedicato particolare attenzione alle conseguenze della guerra in Ucraina, il ministro Tajani è intervenuto quale ospite d’onore all’interno del panel “Dialogo interreligioso: una risorsa per la pace globale”. Il ministro si è recato successivamente in ambasciata, dove ha avuto un incontro con il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, ed è intervenuto al ricevimento offerto dall’ambasciatore d’Italia a Berlino Armando Varricchio, in occasione dell’Incontro internazionale. Tra gli oltre 300 ospiti, il presidente della Comunità di Sant’Egidio Professor Marco Impagliazzo, il capo dell'Ufficio della presidenza federale tedesca Doerte Dinger e la sottosegretaria agli Affari esteri Susanne Baumann, oltre a leader religiosi provenienti da tutto il mondo, come il vice presidente della European Conference of Rabbis, Rav Avichai Apel. (Com)