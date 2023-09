Libia: portavoce Enl, più di 2 mila morti a Derna a causa del crollo di due dighe e di tutti i ponti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell’Esercito nazionale libico (Enl), Ahmed Al Mismari, ha confermato che sono numerose le vittime e i dispersi nell’est del Paese a causa delle massicce piogge torrenziali causate dal ciclone sub-tropicale “Daniel”. Parlando in conferenza stampa, il portavoce ha precisato che l'alto numero delle vittime è dovuto al crollo di due dighe a sud di Derna, che a loro volta hanno causato il crollo di tutti i ponti della città e il completo allagamento di interi quartieri della città. "Il numero dei morti nella città di Derna è più di 2 mila", ha affermato, aggiungendo che ci sono tra i cinquemila e i seimila dispersi nella città di Derna, e che il numero delle vittime è destinato quindi ad aumentare in modo significativo. "Siamo esposti a un evento eccezionale e senza precedenti, e dobbiamo unirci ed essere consapevoli dei pericoli di questa fase. Abbiamo perso intere famiglie a Derna e nelle zone colpite", ha affermato il portavoce, aggiungendo che ci sono stati più di 35 morti anche nel resto della Libia orientale, compresi cittadini stranieri. Le inondazioni hanno causato enormi distruzioni e tutte le strade nella zona colpita dall'alluvione sono state completamente o parzialmente interrotte. Nel frattempo, il ministro degli Interni del governo libico, Issam Abu Zariba, ha confermato che il bilancio delle vittime ha superato le duemila persone, sottolineando che il numero delle persone scomparse trascinate in mare dalle piogge torrenziali è nell'ordine delle migliaia. (Lit)