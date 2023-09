Algeria-Italia: Maruotti (Consiglio di Stato) ad Algeri, rapporti solidi e basati sul rispetto reciproco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio di Stato italiano, Luigi Maruotti, ha sottolineato oggi ad Algeri che i rapporti tra l'Algeria e l'Italia sono solidi e basati sul rispetto reciproco. Nel corso del suo discorso di chiusura del progetto di gemellaggio istituzionale tra il ministero dei Rapporti con il Parlamento e il Consiglio di Stato, Maruotti ha espresso soddisfazione per la solidità delle relazioni tra Algeria e Italia, come dimostrato ddall'alto livello di cooperazione e scambio tra i due Paesi. Egli ha sottolineato la natura di queste relazioni, basate sul “rispetto reciproco”, e ha sottolineato il ruolo stabilizzatore dell'Algeria nella regione. Nel corso del suo intervento, l'ambasciatore italiano ad Algeri, Giovani Pugliese, ha dichiarato che "l'Algeria è uno dei pilastri della stabilità della regione, contribuendo così all'instaurazione della sicurezza nel Nord Africa e nel Sahel", e ha ricordato le radici del cooperazione tra i due Paesi, che di per sé costituiscono una motivazione per realizzare una visione futura, con l’obiettivo dell’integrazione mediterranea. (segue) (Ala)