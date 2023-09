© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "ha tirato il freno a mano, invece noi abbiamo bisogno di incentivi per le imprese che assumono, per le imprese che innovano". Lo ha detto al Tg1 il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. Il governo deve battere anche un colpo, non lo ha fatto sin qui, contro il carovita. Sono aumentati i generi alimentari, i mutui, la benzina e anche i libri scolastici", ha aggiunto. (Rin)