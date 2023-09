Centrosinistra: Azione, non farà mai parte di nessun campo largo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- "Azione nasce in opposizione all’unico campo largo mai realizzato quello fatto da Conte, Renzi, Di Maio, Speranza e Zingaretti". E' quanto si legge in una nota di Azione. "Di quel 'campo largo' stiamo ancora pagando il conto materiale - i 120 miliardi di bonus edilizi - e politico, con la riesumazione dei Cinque stelle. Azione - conclude - non ha fatto parte e non farà mai parte di nessun campo largo". (Com)