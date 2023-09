Napoli: controlli Polizia a Mergellina, identificate 423 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, con l’ausilio di personale della Polizia locale, hanno effettuato nel fine settimane controlli nella zona degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta. Nel corso dell’attività sono state identificate 423 persone, di cui 79 con precedenti di polizia, controllati 156 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e uno a fermo amministrativo, contestate 28 violazioni del Codice della strada per guida senza casco protettivo, mancata revisione periodica, per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e mancata esibizione dei documenti di circolazione. Infine, una persona è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. (Ren)