Italia-Francia: Urso incontra nuovo ambasciatore, auguri di "eccellente missione" a Roma

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso "ha incontrato il nuovo ambasciatore francese a Roma, Martin Briens, al quale ha formulato l’augurio per una eccellente missione in Italia sul solco dei positivi rapporti che tradizionalmente intercorrono tra i due Paesi". Lo rende noto su X il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit).(Rin)