Ucraina: Tajani, sosteniamo tutte le iniziative di pace

- L’Italia sostiene tutte le iniziative per la pace in Ucraina, “dalle iniziative della Turchia per il corridoio del Mar Nero alle iniziative del Vaticano”, sempre pensando che si deve arrivare ad una “pace giusta”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un incontro con la stampa presso l’ambasciata d’Italia a Berlino, dove è giunto per prendere parte a “L’audacia della pace”, evento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nella capitale tedesca.(Geb)