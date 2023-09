Pnrr: Trancassini (Fd'I), sblocco terza rata conferma buon lavoro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il parere positivo espresso dal Comitato economico e finanziario del Consiglio Ue per l’erogazione della terza rata del Pnrr in favore dell’Italia è un’ottima notizia". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini. "Si tratta - aggiunge - di un risultato importante, frutto del grande lavoro che il ministro Fitto e il governo Meloni hanno portato avanti in questi mesi. È così, con i fatti concreti, che smentiamo e mettiamo a tacere le strumentali accuse della sinistra". (Com)