Veneto: Martella (Pd), scomparsa di Vicenzoni grave perdita per giornalismo

- Una "grave" perdita per il giornalismo. Con queste parole Andrea Martella, segretario regionale del Pd, ha commentato la scomparsa della giornalista Maria Luisa Vincenzoni. "Voce poliedrica e indipendente, Vincenzoni ha attraversato con grande professionalità oltre 30 anni di lavoro nelle redazioni venete e nazionali, dall'Unità al Mattino di Padova, alla Rai - ha affermato -. Attenta al mondo del sociale e ai giovani ha accompagnato le trasformazioni di una professione passata in pochi anni dalla macchina da scrivere alla rivoluzione digitale, mantenendo sempre grande rispetto per i suoi interlocutori e quella 'giusta distanza', carattere distintivo del giornalismo di qualità. Ai familiari e a tutti i colleghi il cordoglio mio personale e del Partito democratico del Veneto", ha concluso. (Rev)