Europee: Cattaneo (FI), bene Meloni, vuole portare in Europa esperienza governo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Meloni non porterà in dote solo il pacchetto di voti del suo partito ma anche quelli dei Conservatori e sarà determinante per disegnare la prossima maggioranza, che sia di centrodestra europeo o allargata. Forza Italia è saldamente nel Ppe e saremo nella maggioranza che determinerà gli equilibri. Non vedo un particolare problema per la Meloni, Salvini ha un problema, per noi irricevibile, la presenza nella sua famiglia politica dell'Afd". Lo ha detto a Metropolis di Repubblica Tv, Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile nazionale dipartimenti di Forza Italia. "La Meloni vuole portare l'esperienza di governo italiana nella prossima commissione europea. Noi, con Antonio Tajani e la nostra autorevolezza, agevoleremo questo processo nel Ppe. Poi, ogni alternativa, dipende dall'esito delle elezioni, ma - ha concluso - nel momento che la maggioranza che emerge non dovesse essere autosufficiente l'alternativa non può essere stare a guardare socialisti che vanno di nuovo a governare e il pragmatismo ci dice di entrare nell'esperienza anche con qualche compagno di squadra non particolarmente affine". (Rin)