Ucraina: Tajani, abbiamo sollecitato più volte la Cina per convincere la Russia e compiere passi avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella in Ucraina sarà una guerra lunga a meno che non intervenga qualche fattore positivo: ad esempio se la Cina decide di convincere la Russia qualche passo in avanti si potrà compiere. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un incontro con la stampa presso l’ambasciata d’Italia a Berlino, dove è giunto per prendere parte a “L’audacia della pace”, evento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nella capitale tedesca. “Noi abbiamo sollecitato (un intervento di Pechino in questo senso) più volte”, ha aggiunto Tajani.(Geb)