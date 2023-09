Cile: Lula, anniversario golpe serva per riaffermare valore essenziale democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più che ricordare il cinquantesimo anniversario del colpo di Stato militare in Cile e della morte di Salvador Allende, oggi è il giorno per riaffermare la democrazia come valore essenziale per l'essere umano: senza di essa, ciò che ci rende umani scompare. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, in un messaggio pubblicato su X (l'ex Twitter) in occasione del 50esimo anno del golpe guidato dal generale Augusto Pinochet che pose fine all'esperienza di governo del socialista Salvador Allende. "Il colpo di Stato guidato da Pinochet ha fatto precipitare il Paese in una dittatura di tortura e morte durata 17 anni. Allende è stata la sua prima vittima, per il "crimine" di aver cercato di rendere il Cile un paese più sviluppato e più giusto", ha scritto Lula. (segue) (Brb)