Cile: Lula, anniversario golpe serva per riaffermare valore essenziale democrazia (2)

- "Una volta ripristinata la democrazia, in Cile, Brasile, Argentina, Uruguay e in tutti i paesi soffocati dall'autoritarismo, il nostro popolo ha ripreso a respirare. Come ha detto Allende, nel suo ultimo discorso, al Palazzo La Moneda: la storia è nostra, e la fanno le persone", ha proseguito Lula. "Oggi è il giorno per celebrare la democrazia, onorare Allende e ripudiare ogni tentativo di colpo di stato – in Cile, in Brasile, in Sud America, nel mondo. E insieme creiamo la nostra storia. Una storia di libertà, di lotta alla fame e di lotta contro ogni forma di disuguaglianza. Un abbraccio fraterno al popolo cileno", ha concluso. (Brb)