Carceri: nel Lazio sovraffollamento al 120 per cento, è scontro su chiusura di Regina Coeli

- Nel Lazio si torna a parlare delle condizioni nelle carceri, tra il sovraffollamento che sfiora il 120 per cento e la possibile chiusura dell'istituto Regina Coeli di Roma. Il Lazio è la quarta regione italiana per numero di detenuti (preceduta da Lombardia, Campania e Sicilia). Secondo i dati dell'osservatorio dell’associazione Antigone sulle condizioni di detenzione, aggiornati al 30 agosto 2023, le persone detenute nei 14 istituti penitenziari per adulti della regione sono 6.304. La capienza regolamentare complessiva degli istituti penitenziari della regione è di circa 5.287 posti, con un tasso di affollamento medio pari al 119,2 per cento e con un aumento delle presenze del 6,4 per cento rispetto all’anno precedente. Delle 14 strutture presenti nel territorio regionale, 9 superano la capienza massima. Tra gli istituti più gremiti figurano quello di Latina, con un tasso di affollamento del 167,5 per cento, seguito da quello di Regina Coeli di Roma (160,7 per cento), e quello di Civitavecchia Nuovo complesso (146,2 per cento). (segue) (Rer)