Carceri: nel Lazio sovraffollamento al 120 per cento, è scontro su chiusura di Regina Coeli (2)

- Una situazione che secondo la Garante dei detenuti di Roma, Valentina Calderone, interpellata da “Agenzia Nova”, andrebbe risolta con interventi deflattivi. “A Roma - ha spiegato Calderone - abbiamo circa 3 mila detenuti, nel Lazio sono circa 6 mila, e sono 58 mila in tutta Italia. Risolvere il sovraffollamento non significa costruire altre carceri, ma deflazionare la popolazione dei detenuti. L'ultimo indulto è avvenuto nel 2006, non bisogna avere paura di utilizzare questa parola”. Dello stesso parere è il segretario generale del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, Donato Capece: “con 58 mila detenuti per 40 mila posti letti detentivi, abbiamo un problema di vivibilità degli istituti. Il carcere è l’extrema ratio, non è un contenitore. Occorrono misure alternative alla detenzione, come i domiciliari, lavoro all’esterno. Più territorio e meno carcere - ha aggiunto Capece -. Come Sappe chiediamo anche il potenziamento dell’organico carente di 5 mila unità, e anche tecnologia a supporto del poliziotto in servizio. La politica deve inoltre assicurare l’incolumità fisica dei poliziotti anche attraverso soluzioni disciplinari verso quelle persone che gratuitamente aggrediscono”. (segue) (Rer)