Carceri: nel Lazio sovraffollamento al 120 per cento, è scontro su chiusura di Regina Coeli (3)

- Intanto, in questi giorni si è tornato a parlare delle morti in carcere. Nella tarda serata di sabato, all'Istituto penitenziario Mammagialla, a Viterbo, un detenuto è morto a causa di un malore e un altro, in una sezione diversa, è stato salvato in extremis dagli agenti mentre tentava il suicidio. Inoltre, ieri un detenuto di 21 anni, ristretto nel carcere romano di Regina Coeli, si è tolto la vita. Un fatto che, secondo il responsabile del Lazio dell’associazione Antigone, Lorenzo Tardella, “si inserisce in un fenomeno noto. Nel 2022 si è toccato un numero nel Lazio molto elevato, circa 85 suicidi, mentre nel 2023, a oggi, ce ne sono stati 50". Sul tema delle condizioni delle carceri della Regione, il consigliere regionale di Alleanza verdi sinistra, Claudio Marotta, ha annunciato di chiedere un Consiglio straordinario del Lazio "per studiare insieme e promuovere misure urgenti per affrontare le questioni legate agli istituti penitenziari. Mi auguro che tutte le forze in Consiglio accolgano la mia proposta e che abbia l'attenzione e la partecipazione che questo delicato argomento merita", ha commentato Marotta. (segue) (Rer)