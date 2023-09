Carceri: nel Lazio sovraffollamento al 120 per cento, è scontro su chiusura di Regina Coeli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma l’istituto romano di Regina Coeli sta facendo discutere anche per la sua eventuale chiusura. La consigliera capitolina del Pd, Cristina Michetelli, si è detta soddisfatta per il voto espresso all'unanimità da tutte le forze politiche in Assemblea capitolina sulla mozione del Partito democratico, "a mia prima firma, per la chiusura di Regina Coeli". Come evidenziato dalla garante dei detenuti di Roma, Valentina Calderone, “è molto importante che si sia votato all’unanimità ed è importante che si parli della chiusura del carcere. Il ragionamento però è più complesso di dire ‘chiudiamo il carcere’. Chiuderlo non vuol dire aprirne un altro in una periferia della città. Deve diventare un presidio culturale. Serve creare uno scambio tra carcere e città di cui più che mai ce n’è bisogno”, ha concluso Calderone. Secondo il segretario generale del Sappe, Donato Capece, invece “come sindacato siamo nettamente contrari alla chiusura del carcere di Regina Coeli di Roma. Ogni tanto rispunta il problema di spostare il carcere di Regina Coeli, un istituto storico, adesso abbastanza dignitoso, ma noi riteniamo che il carcere debba restare in città, proprio per la funzione rieducativa che deve avere per le persone che finiscono in carcere, proprio per reintegrarle nella società”, ha concluso Capece. (Rer)