Germania-Italia: Tajani ottimista sul Piano d’azione

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, si è detto ottimista in merito alla conclusione del Piano d’azione tra Italia e Germania. Il titolare della Farnesina si è espresso durante un incontro con la stampa presso l’ambasciata d’Italia a Berlino, dove è giunto per prendere parte a “L’audacia della pace”, evento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nella capitale tedesca. Secondo Tajani, le consultazioni governative tra Italia e Germania che si terranno a Berlino a ottobre avranno un effetto positivo per la stipula del Piano d’azione. In particolare, il vicepresidente del Consiglio ha dichiarato: “Credo che si potrà trovare una soluzione concreta che rafforzi i rapporti tra due Paesi, locomotiva dell’industria europea. Sono ottimista”. Tajani ha poi annunciato che tornerà a Berlino prima della fine di settembre, “anche in occasione” dell’incontro tra Confindustria, Federazione dell’industria tedesca (Bdi) e Movimento delle imprese di Francia (Medef). A Berlino, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale terrà colloqui con i propri interlocutori tedeschi “per rafforzare l’amicizia, il rapporto di grande solidarietà” che vi è tra Italia e Germania, pur nelle “opinioni diverse su qualche questione”. Per esempio, si tratta della riforma del Patto di stabilità e crescita dell’Ue, dove la posizione dell’Italia è “più vicina a quella della Francia”. A ogni modo, ha infine sottolineato Tajani, “il rapporto di solida amicizia” con la Germania è “fondamentale per la crescita delle nostre economie”. (Geb)