Brasile: Lula, non impediremo ricerche per bacini petroliferi sul margine equatoriale

- Il governo non impedirà la ricerca di giacimenti di petrolio nella regione nota come "margine equatoriale", fascia costiera nel nord del Paese tra gli stati di Amapá e Rio Grande Nord, al largo del Rio delle Amazzoni. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso di una conferenza stampa a conclusione dei lavori del vertice del G20 in India. "Ancora non sono state fatte le trivellazioni esplorative. Non sono state fatte ricerche e non è possibile sapere prima cose c'è. Se dovessero scoprirsi grandi giacimenti allora si inizierà a discutere come esplorarli", ha detto Lula. "Se trovassimo la ricchezza che si presuppone esista, allora sarà una decisione dello stato se esplorare o no. In ogni caso si tratta di esplorazioni a molti chilometri dalla foce del Rio delle Amazzoni, non è una cosa che può considerarsi vicina all'Amazzonia", ha concluso. (segue) (Brb)