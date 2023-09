Violenza donne: Dalla Chiesa, FI propone pdl per App antiviolenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Commissione femminicidio "abbiamo depositato una proposta di legge, a prima firma di Catia Polidori e firmata anche da me, presentata per Forza Italia in conferenza stampa alla presenza di Antonio Tajani, per creare una applicazione, attiva 24 ore su 24 anche a cellulare spento, che funziona spingendo un pulsante qualsiasi che invia immediatamente la localizzazione e la richiesta di aiuto". Lo ha detto a "Pomeriggio5" su Canale5 la vicepresidente dei deputati e capogruppo di Forza Italia in Commissione femmincidio e violenza di genere, Rita Dalla Chiesa, "Se mettiamo i militari a presidiare le strade c'è sempre qualcuno a cui non va bene poi, quando li togliamo, succedono fatti violenti", ha aggiunto. Infine, sull'incidente causato ieri da un trentenne ubriaco, di origini marocchine, che si filmava per una diretta social mentre guidava ad alta velocità la sua auto finendo contro una vettura su cui viaggiavano, e sono rimasti feriti una donna con i sui figli piccoli, la deputata ha concluso: "E' drammatico che il valore venga messo tutto in un cellulare, si tratta di persone che amano il video come affermazione di se stessi, ne potremo parlare tutti i giorni della settimana non cambierebbe nulla".(Rin)