Violenza donne: Calderoli, messaggio che arriva da Pm Brescia rischia di creare precedente pericoloso

- Per il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, “il messaggio che arriva dal magistrato bresciano che chiede di assolvere un imputato a processo per maltrattamenti fisici e psicologici all'ex moglie, perché il suo comportamento violento deriverebbe dalla tradizione culturale del suo paese d'origine, il Bangladesh, rischia di rappresentare un pericoloso messaggio boomerang e creare un precedente ancora più pericoloso per Stati con analoghe tradizioni come il Pakistan”. “In Italia – sottolinea il ministro – viene uccisa una donna ogni tre giorni e mi riferisco solo agli omicidi non alle violenze che non portano al decesso della vittima ma spesso lasciano ferite interne o esterne indelebili”. “Stiamo affrontando una battaglia culturale, oltre che normativa, per arginare questa strage”, aggiunge. “Non mi permetto di interferire in alcun modo sull'operato di un magistrato e su chi dovrà decidere, questo mio intervento non vuole assolutamente essere di interferenza, ma ripeto rischia di crearsi un precedente molto pericoloso”, conclude il ministro. (Rin)