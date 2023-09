Italia-Ue: Tajani, un italiano sarebbe utile alla Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un “italiano” sarebbe “utile” alla Banca centrale europea (Bce). È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, un incontro con la stampa presso l’ambasciata d’Italia a Berlino, dove è giunto per prendere parte a “L’audacia della pace”, evento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nella capitale tedesca. In questo modo, il titolare della Farnesina è intervenuto nel dibattito sull’avvicendamento di Leonardo Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce che novembre assumerà le funzioni di governatore della Banca d’Italia. Per Tajani, “un italiano farebbe bene” anche “al vertice” della Banca europea degli investimenti (Bei). L’Italia è, infatti, “un grande Paese, la seconda manifattura” dell’Ue. Pertanto, secondo il vicepresidente del Consiglio, “sottovalutare la presenza e il contributo che l’Italia può fare alla crescita dell’Unione europea è un errore”. Con i propri candidati per il Comitato esecutivo della Bce e per la Bei, ha infine sottolineato Tajani, l’Italia è consapevole di “offrire all’Europa persone di altissima qualità”. (Geb)