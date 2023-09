Italia-Ue: Tajani, mi auguro che la Bce decida di non alzare i tassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha dichiarato di augurarsi che la Banca centrale europea (Bce) decida “di non alzare di nuovo i tassi” di interesse al fine di contrastare l’inflazione nell’Eurozona. Il titolare della Farnesina si è espresso durante un incontro con la stampa presso l’ambasciata d’Italia a Berlino, dove è giunto per prendere parte a “L’audacia della pace”, evento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nella capitale tedesca. Secondo Tajani, per l’Ue è necessaria una “forte politica per la crescita”. Di fronte a un’inflazione provocata “non da una crisi di crescita, ma da un aumento dei costi delle materie prime” dovuto “soprattutto” alla guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina, “alzare i tassi significa spingere ancora di più verso una riduzione della crescita e una politica che alla fine diventa recessiva”. Per il vicepresidente del Consiglio, “l’inflazione non si combatte quando è esogena con l’aumento dei tassi, bisognerebbe fare l’esatto contrario”. (Geb)