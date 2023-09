Marocco: le vittime del sisma sono oltre 2.600, si continua a scavare tra le macerie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rialzarsi, oltre alle proprie forze, per adesso Rabat ha accettato gli aiuti solo da Spagna, Regno Unito, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, nonostante le decine di offerte di assistenza. In un comunicato, il ministero dell'Interno del Marocco ha spiegato perché le autorità abbiano "risposto favorevolmente in questa fase specifica alle offerte di sostegno” dei quattro Paesi, “che si erano offerti di mobilitare squadre di ricerca e soccorso". Una scelta consapevole, dettata dal fatto che "la mancanza di coordinamento in tali situazioni potrebbe essere controproducente". “Nell’ambito di un approccio coerente con gli standard internazionali in tali circostanze, le autorità marocchine hanno effettuato una valutazione precisa delle esigenze sul posto, tenendo conto che la mancanza di coordinamento in tali situazioni potrebbe essere controproducente", ha spiegato il ministero. (segue) (Mar)