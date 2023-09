Marocco: le vittime del sisma sono oltre 2.600, si continua a scavare tra le macerie (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ogni caso, il governo non esclude di chiedere aiuto ad altri Paesi, se necessario: "Con l'avanzamento delle operazioni di intervento, la valutazione dei possibili bisogni potrebbe evolversi, il che consentirebbe di sfruttare le offerte di sostegno presentate da altri paesi amici, secondo le esigenze specifiche di ogni fase". Il ministero ha inoltre ricordato che re Mohammed VI, durante una sessione di lavoro presieduta lo scorso 9 settembre, ha espresso il ringraziamento del Marocco “ai Paesi amici e fraterni che hanno dimostrato la loro solidarietà con il popolo marocchino”. Anche l’Italia, tramite il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, si è detta pronta ad inviare squadre di soccorso. Tajani ha inoltre evidenziato che gli italiani in Marocco sono “tutti in salvo” e ha elogiato l’azione svolta dal dicastero, in particolare dall’Unità di crisi. (segue) (Mar)